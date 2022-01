Ciudadanos realizan largas colas para realizarse pruebas de descarte ante variante ómicron

En las afueras del Hospital Ramón Castilla, ubicado en el Cercado de Lima, los ciudadanos han formado largas colas para poder realizarse pruebas de descarte ante la nueva variante ómicron.

El doctor Dante Nicho, especialista en gestión y salud pública, opinó al respecto que las personas se están causando un pánico por querer, todos al mismo tiempo, tener acceso a las pruebas de descarte del virus.

“Lo que debemos hacer es, si tenemos sintomatología respiratoria, moco, dolor de garganta, fiebre y/o malestar general, que es como una fiebre como muchos la conocemos, tenemos que considerarla Covid hasta que no demostremos lo contrario. Y no necesitamos demostrar lo contrario, simplemente, si estamos vacunados, la vacuna nos está protegiendo, por lo tanto el que nos digan que tenemos o no el virus no va a cambiar mucho la cosa”, recalcó el especialista.

Asimismo, recomendó a las personas que sospechan estar contagiadas a quedarse en casa y a todos sus familiares a usar mascarillas hasta que le pase el resfrío a la persona infectada.

¿A CUÁNTO TIEMPO UNA PERSONA DEJA DE SER CONTAGIOSA?

Un estudio preliminar realizado en Estados Unidos, sobre seis casos de ómicron, encontró que el tiempo de incubación era de tres días.

Con ómicron, se cree que el virus puede transmitirse uno o dos días antes de la aparición de los síntomas.

“Creemos que el virus solo es contagioso cinco días. Es decir, la capacidad de contagiar a otros, de transmitir ese virus se prolonga unos tres a cinco días después que el test da positivo, que es el día dos de la infección”, comentó uno de los expertos del estudio.