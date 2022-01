Caso César Acuña: CPP rechaza sentencia por difamación contra periodista Christopher Acosta

El Director Ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, se refirió esta tarde a la sentencia emitida hoy contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel, por difamación agravada contra César Acuña Peralta por el libro 'Plata como Cancha'.

“Es un atentado contra la actividad periodística y la investigación. El juez pretende establecer qué fuentes pueden y no trasladar responsabilidad de lo que declara la fuente. Es un nefasto precedente para la libertad de prensa e investigación en el Perú”, señaló.

“Aquí hay ignorancia sobre la investigación periodística y algo bastante oscuro. Cerca de 66 periodistas e IPYS pidieron ser acreditados para participar en la audiencia y no hubo respuesta. Luego los abogados de César Acuña pidieron que esta audiencia no sea transmitida, es muy raro”, expresó.

“Esto generará, espero que no, pero pareciera una autocensura en el sentido de cómo puedes confiar en el sistema que más adelante te diga que tu fuente no es válida, no es útil”, agregó Salazar Zimmerman en entrevista con RPP.

Sentencia Christopher Acosta

El juez condenó al periodista Christopher Acosta por difamación contra César Acuña Peralta por el libro 'Plata como Cancha', y le impuso una pena de dos años de prisión suspendida y el pago de la reparación civil de 400 mil soles a favor del excandidato presidencial.

En su sentencia, el magistrado Jesús Vega señala que varias frases contenidas en el libro del hombre de prensa son agraviantes contra el líder de Alianza para el Progreso (APP). La defensa del periodista apeló el fallo de primera instancia.