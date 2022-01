Hombre pide ayuda a antiguo amigo suyo que se niega a apoyarlo

Miguel Ballumbrosio es un hombre de 38 años que le prestó una fuerte cantidad de dinero a su amigo Jairo para que ponga su negocio. Hoy le exige un puesto de trabajo, pero Jairo se niega, pues le reclama su pasado envuelto en una vida llena de vicios que lo llevó incluso a la cárcel.

Ballumbrosio jugaba con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero en las divisiones de menores de Alianza Lima, sin embargo su destino estaba escrito para escenarios de alta peligrosidad. Asimismo, pasó 13 años en la cárcel, cayó en el consumo de drogas y en la delincuencia, situación que lo ha llevado a ganarse el rechazo de sus familiares y de amigos como Jairo.

El hombre de 38 años usa muletas desde que un carro lo atropelló en el 2021, vende caramelos y limpia carros para sobrevivir. En el presente, lucha por conseguir un trabajo estable y es por ello que recurre a la ayuda de su amigo Jairo, quien es un emprendedor comerciante de Gamarra.

SU AMIGO DESCONFÍA DE ÉL

Jairo, por su parte, no confía en él y tiene miedo de que le robe en su negocio. “No ha cambiado su manera de ser, sigue metiendo la mano. De ahí, se me pierden las cosas y ¿a quién voy a estar echando la culpa? Ya lo recomendé en varios trabajos y me ha hecho quedar mal”, aseguró.

El pedido de Miguel se ha convertido en una exigencia, pues asegura que Jairo pudo poner su negocio gracias al dinero que él le prestó producto de una herencia. Ahora le pide, en cambio, que lo deje trabajar en su negocio.