Mujer pide que su madre luche por su vida y busca ayudarla a superar su depresión

Cinthya es el nombre de una madre de familia de 35 años, con dos hijas, la mayor de 19 años y una menor de edad. En determinado momento de su vida, la mujer se vio envuelta en la necesidad de tomar 100 pastillas, dormía todo un mes e, incluso, tenían que colocarle pañales.

La pesadilla de Cinthya empezó cuando le dijeron que tenía menopausia prematura. Ella pasó de pesar de 60 kilos a 143, situación que llegó acompañada de un cuadro de depresión que la llevó a intentar suicidarse en ocho oportunidades.

"Crecí sola, sin mamá porque mi mamá me dejó huérfana. Tuve que aprender a los golpes que el padre de mi hijo me daba, hasta me metía cuchillo en el brazo, en la pierna, y yo tenía que soportar porque estaba sola. Dado un tiempo, me enteré de muchas cosas, y eso fue lo que derrumbó porque me separé del padre de mis hijas porque tomé fuerzas, pero yo decía fuerzas de la boca para afuera. De ahí, me encerraba en el cuarto, me tiraba en el suelo como una niña", confesó.

Las tres viven en una sola casa que alquilan y cuyo alquiler se ha convertido en una deuda, mientras que a Cinthya se le dificulta conseguir un trabajo y no logra dejar de consumir pastillas.

ACEPTÓ RECIBIR AYUDA

Aunque Cinthya dijo que su hija nunca va a entender lo que ella siente, afirma entender que es consciente de su dolor y que está dispuesta a recibir la ayuda que hace falta en su vida.