Ventanilla: vecina denuncia que la desalojaron de su casa y la vendieron de forma irregular

"Yo he vivido aquí durante 18 años, me han desalojado de mi terreno de forma agresiva con mis niños. Dejaron el terreno botado, ellos no lo necesitan", expresa a Dilo Fuerte, Noelia Espinoza, una vecina que denuncia un desalojo de su hogar de forma injusta.

"He sido desalojada injustamente, se supone que si me han botado las personas necesitan un sitio dónde vivir", cuenta. En los 18 años que Noelia Espinoza vivió en la casa de Ventanilla, fue la coordinadora del vaso de leche que no dejo de atender ni en pandemia. Pese a estar dos décadas en el lugar, ayudar a la comunidad fue desalojada a la calle.

Relata que hace nueve años, la señora Marisela Corina Ramos le inició un juicio el cual Noelia ganó. "Después de una forma irregular, ella le ha vendido el terreno a su hijo. Cuando en el 2019, el señor Christian me hizo un juicio, yo empecé a ir al Gobierno regional", indica.

PIDE APOYO

Sin embargo, el 29 de setiembre cuando ella estaba en su casa con sus hijos y nietos, llegaron con matones. "Las mujeres fueron agredidas, mi niña y mi niño han sido golpeados", contó.

Noelia sin recursos económicos ha alquilado una habitación para ella y toda su familia, muy cerca donde vivió casi 20 años. Por eso, pide apoyo a las autoridades para que vean su caso.