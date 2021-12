SJL: sujetos golpean y apuñalan a reciclador para robarle S/ 20

Delincuencia imparable. Dos sujetos golpearon y apuñalaron a un reciclador para arrebatarle los únicos S/20 que tenía en sus bolsillos. El suceso se registró en la Av. Los Postes, urbanización Las Flores, San Juan de Lurigancho (SJL).

La víctima fue identificada como Raúl R. quien manejado su bicicleta cuando de un momento a otro dos jóvenes lo atacaron con gran violencia, al parecer estaban ebrios, para poder arrebatarle sus pertenencias.

Terminó con seis puntos de satura en el pecho

“(Tenía) S/20. Casi me matan. Yo me resistí, me defendí pues todo lo consigo con mucho esfuerzo. Uno me agarró fuertemente y el otro en cuestión de 10, 20 segundos o menos, me apuñaló”, señaló el trabajador.

El hombre fue inmediatamente auxiliado por su hermano, quien también labora como reciclado, lo llevó a un hospital cercano, donde lo atendieron, terminó con seis puntos de satura en el pecho. "Gracias a Dios estoy vivo", dijo la víctima.

Vecinos denuncian que todos los días asaltan

Los vecinos señalaron que los asaltos son constantes en la avenida Los Postes, y que no hay mucha seguridad pese a sus reclamos ante las autoridades. “A mano armada roban celulares, carteras, billeteras. Nadie se salva de los asaltos, hombres, mujeres y niños son víctimas”, comentaron.