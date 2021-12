SJL: sujeto incendió habitación de expareja porque se negó a retomar relación amorosa

El agresor pensó que por la Navidad ella iba a cambiar de idea. En San Juan de Lurigancho (SJL), un hombre prendió fuego a la habitación que alquilada de su expareja. Ella indicó que el sujeto le propuso retomar la relación amorosa pero se negó lo que desató su furia.

El suceso se registró en la avenida San Luis Gonzaga 584, en el sector de Zárate, el atacante fue identificado como Jordán C. El siniestro dejó considerables daños materiales tanto en la infraestructura de la vivienda, de varios pisos, como en pertenencias de la agraviada.

Los vecinos indicaron que ambos eran ciudadanos venezolanos, y que la mujer se negaba a retomar la relación, el sujeto llegó a saludarla por Navidad y al no encontrarla la llamó por teléfono, ella le dijo que estaba en una fiesta y que no insista, que no iba a volver con él.

Víctima teme por su vida

Entonces el hombre se retiró y regresó media hora después con un recipiente, aparentemente con gasolina, y roció todo la habitación y le prendió fuego, esto fue relatado por el dueño del inmueble tras revisar las cámaras de seguridad, luego del voraz incendio.

Al haber perdido todos los pocos bienes que tenía, la muchacha, por teléfono, pidió disculpas al dueño y dijo que no volverá al lugar, además teme por su vida. El propietario estima que se pueda gastar unos 20 mil a 25 mil soles en volver a restaurar la habitación.