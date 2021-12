Profesor de baile acusa a padre de familia de golpearlo y discriminarlo por ser homosexual

Un profesor de danza cuenta el duro momento que atraviesa luego de que un padre de familia lo moliera a golpes. Aunque el reclamo fue por una deuda, él asegura ser víctima de discriminación por ser homosexual. A este penoso incidente se suma una historia de maltratos.

"No es que yo sea homofóbico, pero ese tipo me cae mal. Como se les ocurre que ese monstruo va a estar dando clases de baile a los niños", se defendió el padre de familia.

Pero la agresión no solo fue un rechazo que siente al saber que es gay, sino que también es por una deuda pendiente. "Por las buenas, quiero que Jorge me devuelva el dinero que me debe o por las malas, voy al negocio y se lo destrozo", refiere.

"A mí me han atacado muchas veces, me han humillado, hasta me han hecho botar sangre de la boca", testifica el profesor de danza.

HA REFINANCIADO DEUDA

Luego de esta agresión, Jorge ha tenido que dejado de dictar clases y ha vuelto a refinanciar la deuda, pero luego de eso, se hizo daño a sí mismo. "Esa vez yo me corté el brazo. Siempre que alguien me echa la culpa, siempre me lastimo", dice a Dilo Fuerte entre lágrimas.

Jorge buscó un refugio en la cultura hindú en los bailes para no sentirse discriminado, sin embargo no ha podido encontrar paz.