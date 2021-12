VMT: familia encuentra un mono en su casa y pide ayuda a Serfor

Otro caso 'Run Run'. Entraron al patio de su casa y sorprendieron al primate robando comida. Afirman que desde el domingo no pueden comunicarse con el servicio forestal. Foto: RPP.

¿Otro caso como el de 'Run Run'? Una familia de Villa María del Triunfo denunció que desde el domingo viene intentando comunicarse con el Servicio Nacional Forestal (Serfor) tras ser sorprendidos por un mono en su vivienda.

A través de una radio local, la familia sostuvo que se encontró al primate en el patio de su casa intentado robar la comida de las aves que crían. Temen que pueda contagiarles alguna enfermedad.

“Las personas que viven a nuestro alrededor quizás crían este animal y se ha escapado porque no le dan de comer y ha caído en mi casa. Desde la tarde me intento comunicar con Serfor y no contestan”.

EL CÍRCULO DEL TRÁFICO ILEGAL

La familia, que involuntariamente ha acogido al animal, advierte que no podrán quedarse con él y que viajarán por fiestas, por lo que no pueden cuidar más de esta especie.

Por esta razón, solicitan que hoy mismo Serfor acuda a su vivienda de la urbanización Virgen de Luren, sector Nueva Esperanza.

Entre 4,000 y 5,000 especies de fauna silvestre protegidas son rescatadas vivas anualmente en el país, señalaron desde la entidad.

Jéssica Gálvez-Durand, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre, explica que no se trata solo de casos como el de un zorro, loro o mono.

Los traficantes “sacan cientos y miles de animales del bosque para venderlos masivamente”, afirmó. El tráfico ilegal se da cuando estos animales son adquiridos en el mercado, sea cual sea la razón.

“Al traficante no le interesa por qué razón se compra el animal, solo le importa la venta”.