INS: experto señala que no se ha logrado identificar la variante ómicron en el Perú

Este mediodía, el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, dijo que hasta el momento no se ha identificado ningún caso de la variante ómicron en el Perú, este resultado fue obtenido tras el secuenciamiento genómico que se realiza a todas las personas contagiadas.

"A la fecha no hemos logrado identificar esta variante ómicron. Nosotros hacemos el secuenciamiento completo de toda la secuencia genética del virus y con eso podemos saber si hay o no hay ómicron. A la fecha todavía no tenemos ninguno. Para eso estamos aumentando la capacidad de secuenciamiento con nuevos equipos", indicó.

Asimismo, el funcionario destacó que actualmente en el país se secuencian 380 muestras por semana, frente a las 50 que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y que se supervisa el 7 % de los casos positivos por Covid-19, mientras que especialistas sugieren que sea entre el 1 % y 5 %, por lo menos.

"Estamos dentro del grupo de países que están haciendo un número adecuado de secuenciamiento genético para la vigilancia de las variantes, obviamente nunca va a ser suficiente porque son muchos los casos y nuevas variantes que se van introduciendo, entonces estamos tomando acciones para aumentar la detección de estas", aseveró.

Predomina la variante Delta en el país

Por otro lado, Suarez Moreno informó, en entrevista con RPP, que la variante delta de la Covid-19 es la predominante en el país desde hace varias semanas. Precisó que ya van más de 9 semanas en las que el 90 % de las muestras secuenciadas a nivel nacional corresponden a esta variante.

"Incluso en la última semana, el 98 % de los casos que hemos analizado corresponden a la variante delta, lo cual significa que ha desplazado totalmente a las variantes gam​a, lambda y mu, que teníamos acá. Incluso hay regiones en las cuales el 100 % de las muestras que analizamos son de la variante Delta. En este momento es la variante que predomina", explicó.