Anciana denuncia a inquilina morosa: reside desde hace seis años y solo le pagó 9 meses de renta

Martha Cabrera es una adulta mayor de 83 años quien vive una pesadilla por culpa de su inquilina, quien no le paga desde hace seis años. Martha ya ha ganado un proceso judicial y pese a que su deudora tiene una orden de desalojo, se resiste a dejar la vivienda, además solo propinar insultos y ataques.

En los seis años de ocupación, la inquilina solo le ha pagado 9 meses, pero además de no saldar la deuda de cerca de 200 mil soles, le hace la vida imposible al resistirse a dejar la morada. "Esta mujer es una abusiva, me tiene con los nervios, estoy enferma ya no aguanto más", expresó Martha a Dilo Fuerte.

IGNORA ORDEN DE DESALOJO

Según explica, su inquilina, identificada como Carolina Arana, le dijo inicialmente que el espacio sería utilizado como oficina de agencia de venta de casas y que solo la usaría de 8 a.m. hasta 6 p.m., pero las cosas cambiaron. "Comenzaron a quedarse a vivir y una vez le mandé una carta notarial, pero no la quiso recibir", cuenta.

Además relata que ante su negativa, colocó rejas para evitar el ingreso a la vivienda, pero Carolina retiró el bloqueo con la ayuda de su hijo. Lamentablemente el proceso para retirarlos de su casa es cada vez más lento. Dilo Fuerte invitó al set a Martha, para que brinde más detalles sobre su denuncia.