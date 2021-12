Mujer denuncia al padre de su hijo de haberla golpeado por pedir manutención

Una mujer identificada como Ana Jiménez de 29 años tuvo que pelear dos años para que el padre de su hijo reconozca al niño, sin embargo entró en una nueva lucha: que cumpla con la responsabilidad de proveer por los alimentos.

Cuando fue a pedir la manutención del menor, recibió a cambio, según su versión, una terrible agresión física. "Lo único que te pido es que le des sus alimentos, cómo es posible que por pedirte, me hayas golpeado tanto que hasta me podía haber pasado algo más", relató entre lágrimas a Dilo Fuerte.

"Me jala, me tumba al piso y de ahí me comienza a dar patadas. 'Ahora sí te voy a matar', me dijo", contó la víctima, quien agrega que la violencia ocurrió en presencia del hijo.

Sin embargo, no es la primera vez que el hombre identificado como Anthony Conde Llantoy le agrede, a raíz de los golpes tiene problemas en la columna y no puede trabajar como lo hacía antes. La mujer denunciante cuenta incluso que la expareja recién firmó al bebé cuando tenía dos años.

DESCARGO

Dilo Fuerte entrevistó a Anthony Conde, quien señaló que quien le agredió a Ana Jiménez, fue su esposa. Además le acusa a la madre de su hijo de romper sus cosas y hacer un desastre en su casa. "Sin estar contenta con eso, agredió a mi esposa", refirió.