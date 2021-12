Prestamista indignada porque vecina organiza fiesta y no le paga

Mayté no encuentra forma de que su vecina Carmen le pague un préstamo que le hizo a su madre María hace cuatro años. Mientras Mayté está harta de cobrarle y de pensar que no es beneficencia, su deudora se deja ver bien vestida y maquillada junto a varios familiares en una fiesta que organizó con orquesta y animadora.

"Yo ya le presté plata a la señora María. Voy a buscarla a la casa de su hija y ella siempre me recibe con malcriadeces. Me grita, me trate mala. Me debe 2500 soles", expresó a Dilo Fuerte.

DELICADA DE SALUD

Su amiga dejó de cumplir su obligación de un momento a otro. Llegó la pandemia de la Covid-19 y María se enfermó. "Tengo cuatro operaciones, me dio gangrena, porque yo soy diabética. Yo le digo no me hagas dar coraje, se me sube el azúcar, me muero y quién te va a pagar", refiere María, quien se encuentra postrada en cama.

"Me indigné cuando vi fotos en donde se ve a la chica organizar su matiné del bautizo de su hija con orquesta y cajas de cerveza. Entonces yo esperando y ellos tienen para celebrar su fiesta", indicó la prestamista.