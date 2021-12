SJL: animadora infantil denuncia que fue dopada y violada tras salir de una reunión

En medio de lágrimas y pidiendo justicia, una joven animadora infantil denunció que fue dopada y violada en un bar, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), a donde acudió con un grupo de amigos para celebrar un cumpleaños.

“Solo recuerdo que tras salir del baño caminé un poco, se me acercó una mesera, le pregunté por mis amigos, y me dijo que hace unos minutos se habían ido. Le dije que si podía sentarme en el mueble y no recuerdo más nada”, relató la muchacha de 24 años.

La muchacha aseguró que su agresor sería Luis Alberto H. C., a quien conoció esa noche en el bar. Por su parte el denunciado declaró que la joven no quería ir a su casa para evitar que su madre la regañara por llegar tarde, y le pidió ir a otro lado.

Acusado niega agresión a la joven

Al respecto, la agraviada, quien estudia en una universidad, negó tajantemente lo dicho por el sujeto e indicó que cuando despertó en la vivienda del denunciado no tenía ninguna de sus prendas interiores, además de sentirse mareada en todo momento, no podía estar de pie.

La madre de la presunta agraviada pidió apoyo a las autoridades correspondientes para que lo sucedido con su hija no quede impune, que el agresor pueda ser juzgado como debe ser y se le sancione drásticamente por sus actos. El denunciado se encuentra en libertad.