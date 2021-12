Deysi Araujo vive pesadilla tras amenazas: planea dejar su casa por constantes ataques

La modelo Deysi Araujo vive momentos de angustia y de terror luego de que unos sujetos en moto balearon nueve veces la casa de su vecino, ubicada en el paradero 8 de las Flores con la estación los Jardines en el distrito de San Juan de Lurigancho.

"Tengo miedo de salir a comprar a la tienda, estoy con pánico", declaró a Dilo Fuerte. Según dijo, su familia está preocupada y aseguró que no tiene problemas con nadie ni enemigos como para que sea víctima de un atentado. “No tengo dinero, no tengo nada”, manifestó.

Reveló que no es la primera vez, debido que en enero y febrero pasado recibió amenazas de extorsionadores, quienes le exigían el pago de S/ 8 mil, y denunció el caso en la comisaría de Caja de Agua. Para tal efecto, le dejaron granadas.

SUS VECINOS LA RESPONSABILIZAN

Tras los lamentables hechos suscitados, sus vecinos la responsabilizan de llevar la inseguridad en su calle. "Yo me he criado en esa cuadra, he llegado desde los 11 años y no es justo que pase esto, no tengo paz. He pensado irme", dijo entre lágrimas a Dilo Fuerte.