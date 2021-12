Ate Vitarte: vecinos furiosos por insólita construcción de boulevard

Lo que debía ser un hermoso Boulevard se ha convertido en una pesadilla para vecinos de Santa Clara en Ate Vitarte. La peculiar obra afecta cocheras, accesos a viviendas hasta el libre tránsito, dejando atrapados vehículos.

Los trabajos empezaron en julio y son parte del proyecto de obras por el bicentenario, pero hasta ahora su construcción solo ha dejado molestias entre los vecinos. "Nos han quitado nuestros accesos a nuestro libre tránsito. Están poniendo un boulevard comercial en zona residencial", expresa un vecino.

Ruth Arellano no solo no puede ingresar con comodidad a su hogar, sino que no puede sacar su herramienta de trabajo. "Tengo 4 meses sin trabajar con la moto, quién me va a reponer cuando esa moto se malogre", indicó.

Otra vecina de esa cuadra también hace oír esa queja. "Tengo un nido para niños menores de 5 años, y hace tres semanas me están dejando la obra inconclusa. Voy a empezar clases presenciales y cómo voy a traer a mis alumnos aquí, con tierra cables expuestos, todo el desagüe, huecos", criticó.