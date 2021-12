Paola Ruiz tras agresión que sufrió su esposo: "una persona sana mentalmente no ataca así"

Mientras realizaba ejercicios en los exteriores del Pentagonito, Ángel Véliz Ysla, esposo de la exvedette Paola Ruiz, fue acuchillado por una señora en el distrito de San Borja, según fueron captadas por imágenes del preciso instante del ataque.

"Estoy muy triste muy apenada por todo lo que está sucediendo. Somos una familia que no le hacemos daño a nadie. Es muy traumático ver las imágenes. Estoy destrozada como no tienes idea por dentro y por fuera, mi esposo también", expresó a Dilo Fuerte.

"Me siento con una impotencia tan fuerte, lo único que quiero es estar en Lima. Estoy desde temprano en el aeropuerto. Me han ayudado desde LAN para ver el tema de mi esposo", indicó.

"Hay miles de formas que uno como ser humano uno puede defender, lo mínimo es llamar o gritar al serenazgo que lo tenía a un paso. No ir de frente apuñarla a otra persona para quitarle la vida", refirió Ruiz.

"Yo creo que una persona sana mentalmente no ataca de esa manera. No va a quitarle la vida a otra persona. Mi esposo no estaba peleando, simplemente le hizo una llave con las piernas para no pelear. Si mi esposo hubiera peleado con el chico, este hubiera estado destruido. Mi esposo sabe pelear, pero le dijo al chico no peleemos", finalizó.