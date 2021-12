Madre exige a familiar que le devuelva a su hija quien fugó de casa

Magaly Ramos suplica que su tercera hija de 15 años vuelva a casa. Luego de una discusión se fue del hogar. Lo que parecía un arrebato de adolescente se ha convertido en una tortura de la madre que ya no soporta la ausencia de María.

Ha pasado un mes y medio, y la menor se encuentra con una tía lejana identificada como Myriam Pariona quien, según Magaly, no quiere devolver a su menor hija. "Se ha ido con una señora Myriam hasta Villa María del Triunfo, extraño a mi hija, la he criado de chiquita, dice entre lagrimas a Dilo Fuerte.

"Me dice mamá voy a regresar pero las cosas van a cambiar. Yo como madre hice las cosas bien, no la dejaba salir, quiero que sea una profesional. Con todo mi pobreza le he brindado lo que yo puedo", expresa.

Magaly Ramos trabaja como mototaxista, mantiene a sus 4 hijos de su primer compromiso y luego de enviudar tuvo dos niños más con una nueva pareja. Todos ellos ven sufrir día a día. "Me he ido a la Comisaría y a la Dirincri y no me hacen caso, me estoy volviendo loca, ya no sé que hacer. me enfermo a veces no como", detalla.