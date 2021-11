PNP y SERFOR realizan acciones para recuperar al mono “monín” en el distrito de Comas

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y la Policía Nacional del Perú (PNP), fueron al domicilio en el distrito de Comas, en la Urbanización Huaquillay, para recuperar al mono de nombre “Monín” pero no se pudo lograr este cometido.

De acuerdo con lo señalado por el dueño del domicilio, el mono no se encontraba en ese momento en el inmueble. Sin embargo, se dio a conocer que esta información no se pudo corroborar, debido a que el propietario no permitió que el personal de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Lima del SERFOR y de la PNP verifique tal afirmación.

Ante la insistencia de las autoridades, el propietario indicó que el próximo lunes llevará el mono a la dependencia de la Policía de Medio Ambiente, en Ventanilla, a fin de poder entregarlo.

La persona que actualmente tiene al primate dice que compró al ejemplar hace cerca de tres años. Los vecinos han denunciado ver al animal suelto, sin embargo, este regresa a la casa donde permanece cautivo.

Cabe recordar que el mono conocido como Monín, es un animal silvestre que fue extraído de su hábitat natural y fue víctima del tráfico de fauna silvestre, actividad ilícita que afecta a nuestra biodiversidad y es penada por la legislación peruana con 3 a 5 años de cárcel.