Run Run en OnlyFans: abren cuenta al zorrito andino para rescatar a otros animales

El zorrito andino conocido como ‘Run Run’ ha sido noticia tras varios días de permanecer suelto en el asentamiento humano “Sol Naciente”, en el distrito de Comas, y se ha convertido en un símbolo contra el tráfico de animales silvestres en el país.

Con el el Fondo de Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú (Profonanpe), se abrió una cuenta de OnlyFans para 'Run Run' para recaudar fondos y salvar a los animales silvestres en centros de rescate para que tengan un hogar y puedan rehabilitarse.

“¡Hola! Soy Run Run, un zorro andino de la región alto andina de Perú. Hace un par de años me trajeron a Lima contra mi voluntad y hoy soy el zorro más famoso del Perú. Sin embargo, no soy simplemente una cara bonita y por eso quiero usar mi imagen para que más animales como yo no tengan que abandonar su hogar. ¿Quieres ayudar?”, dice la descripción de la cuenta.

¿Qué aparecerá en la cuenta de OnlyFans?

Cae resaltar, que Profonanpe no recauda dinero en la cuenta de OnlyFans del zorrito ‘Run Run’, solo se encuentra información de cómo se puede ayudar a través de los números de cuentas bancarias.

¿Cómo ayudar a Profonanpe?

Si usted tiene pensado o quiere ayudar para esta buena causa del Profonanpe, podrá hacerlo a través de la cuenta BCP Soles Profonanpe: Cuenta: 191 01576556 0 79 o al CCI: 00219110157655607959.