¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy martes 9 de noviembre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MARTES 9 DE NOVIEMBRE

San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

A.H. Santa María ampliación sector Prolongación Mz. A, B, C, D, E, F, H, K, L, M, N, J, Ah. Santa María ampliación Mz. A, A3, B, B3, C, C3, D, D3, E, E3, F, F3, G, G3, H, H3, I, I3, J, J3, L, M, N, Ah. Santa María sector Prolongación Parcela 2 Mz. A, D, I, J, N, Ah. Santa María Parcela 1 sector 1 Mz. C3, E3, H3, J3, Ah. Santa María sector 1 Agosto Mz. A, A1, B, B1, C, C1, D1, E, F, G, G1, H1, I1, J1, K1, L1, M1, N1, Ñ1, P1, U1, W1, X1, Y1, Agrup. Fam. El Ayllu Mz. A1, B1, C1, D1, E1, F1, Agrup. Fam. Nuevo Milenio Mz. A4, B4, C4, D4, E4, F4, G4, Proviv. Ciudad Mariscal Cáceres Mz. A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, J3.

San Martín de Porres (9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Asociación Viv. San Sebastián Mz. A, B.

Carmen de la Legua (10.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

José Amich cuadra 1, av. Elmer Faucett cuadras 3, 4, Virrey Conde de Los Lemos cuadras 1, 2, Av. Garcilaso de La Vega cuadra 2, calle Francisco Sarmiento de Gamboa cuadra 2, Hurtado de Mendoza cuadras 2, 3, 4, calle P cuadra 1, calle S cuadra 2 Callao, la Colonial.

La Perla (9.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

A.H. César Vallejo Mz. A, B, C, Alipio Ponce cuadra 1, Aragón cuadras 0, 1, 2, Atahualpa cuadra 2, Av. Costanera cuadras 26, 27, 28, 29, av. Libertad cuadra 29, Av. El Pacífico cuadra 4, Urb. La Macarena Mz. O, P, R, S, Chiclin cuadras 1, 2, Eloy Ureta III etapa cuadra 1, calle José A. Quiñonez cuadra 1, calle José del Carmen Marín cuadra 1, Jr. Virú cuadra 1, Urb. Alta Mar Mz. A, B, H, Ps. Poggi cuadra 6.

Canta (9.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Alfonso Ugarte cuadra 4, av. 28 de Julio cuadras 1, 7, 8, Asoc. El Dorado Zapallal Mz. J Lt. 01, Barr. Anduy Mz. M Lt. 5, Carretera Canta Km. 53, av. Las Vegas Mz. A Lt. 1, 10 Carretera Canta Km. 53, av. Perú cuadras 2, 3, 4, San Jose Mz. B C, J, P, av. Sangrar cuadras 0, 1, 2, av. San Miguel cuadras 0, 8, Buenos Aires cuadras 4, 5, 6, 0, C. P. San Buena Aventura Mz. A, B, B1, C, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, O, T, C. P. Huamantanga Mz. A, B, D, C, C1, E, F, G, H, K, M, O, P, Q, S, U, V, W, Z, Carretera Km. 53.5 , Duraznos cuadras 3, 4, Jr. Bolívar cuadra 10, Prol. Bolívar cuadra 9, Jr. Canta cuadras 3, 4, Jr. La Merced cuadras 8, 9, Jr. Ayacucho Comunidad cuadra 1, Las Casuarinas cuadras 3, 4, 8, Ampliación Rosales Mz. I-16 Lt. 2, pasaje Los Eucaliptos cuadras 5, 6, Prol. Bolívar cuadras 9, 10, San Miguel cuadra 0.