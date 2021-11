Ministro Walter Ayala informó que analizan conformar un batallón para el orden interno

Este mediodía, el ministro de Defensa, Walter Ayala, dijo que su sector analiza la creación de un batallón de apoyo al orden interno en las Fuerzas Armadas (FFAA); es decir, una unidad especializada para respaldar a la Policía Nacional sin invadir sus fueros institucionales.

"Estamos evaluando crear el batallón de apoyo al orden interno. Para que no digan que son improvisados, a pesar de que no lo son porque tienen estudios, van a hacer un batallón donde se les van a dar cursos de derechos humanos y de seguridad ciudadana", señaló a RPP.

"Esto no quiere decir que van a invadir fueros de la Policía. Para que no haya estos comentarios de que solamente van a ir a disparar, lo cual está mal. No olviden que las FFAA están prestando apoyo actualmente al Ministerio de Salud, están haciendo respetar el orden interno", explicó.

FFAA apoyan a PNP en control del orden interno

Hace unos días, el Gobierno autorizó la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP) en Lima y Callao, para "asegurar el control y el mantenimiento del orden interno" y la ejecución de operaciones policiales durante 30 días calendario, según una resolución publicada en El Peruano.