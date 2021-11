¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy miércoles 3 de noviembre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MIÉRCOLES 3 DE NOVIEMBRE

Breña (10.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Centenario cuadras 12, 13, Av. Tingo María cuadra 12, Av. Venezuela cuadra 18, Pastaza cuadras 6, 7, Chamaya cuadras 10, 11, 12, General Vidal cuadras 10, 11, Pilcomayo cuadras 4, 5, 6, Restauración cuadras 12, 13, calle Prolongación cuadra 1289, Napo cuadra 9.

Carmen de la Legua (1.00 p. m. hasta las 4.00 p. m.)

1ro de Mayo cuadras 6, 7, 8, Felipe Pinglo Alva cuadras 1, 3, 4, José López Pasos cuadras 7, 8, Julio C. Tello cuadras 6, 7, 8, Av. Manco Cápac cuadras 5, 6, 7, 8, 9, Av. Morales Duárez cuadra 7, Jorge Chávez cuadras 3, 4, Víctor A. Belaúnde cuadras 4.

Puente Piedra (11.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Av. Primavera cuadra 8, Urb. Las Casuarinas Mz. A3 Lt. 9, Ah. Los Andes del Perú de Puente Piedra Mz. B Lt. 02, Asoc. Viv. Los Gramadales Mz. D, F, G.

Puente Piedra (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Ah. Piloto Municipal Laderas de Chillón Mz. S, S Prima, S07, Ah. Laderas Del Chillón Mz. S Prima Lt. 139, 140, 141, 143, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 152, 156, 157, 159, 161, 164, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 231, Ah. Laderas del Chillón I Explanada Mz. S7 Amp. Mz. S7 Lt. 94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 108, 109, 111, 112, 113, 118, 119, 120 121, 122, 123, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151 154, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 165, 166, 167, 170- 175, 174A, 175A, 177-182, 182A, 182B, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190A, 193-197, 199, 202-209, 208B, 214-217, 220, 223, 225, 226B, 228, 231- 237, 240, 242, 243B, 243C, 246-251, 253, 254, 256, 258-264, 266, 268, 271, 272, 274, 275, 277, 278, 281-286, 291, 292, 294-297, 299, 301-305, 308-310, 312, 313, 316-319, 321, 322, 324-332, 335-339, 344-350, 353, 355, 357, 359-363, 365, 366, 368, 369, 370, 373.

Carabayllo (9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

Ah. Las Casuarinas De Carabayllo Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, P, Q, R, S, T, U, V, Ah. 16 de Abril Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Ah. Las Casuarinas Mz. A, C1, Ah. ampliación Las Casuarinas Mz. A, A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, J, K, L, M, N, N1, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Ah. Alameda de Carabayllo Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. 1ro de Noviembre Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Z, Ah. Bello Horizonte Mz. F Lt. 01-05, 07-09, 11-13, 15, 18, Asoc. Ángeles de Naranjal Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, J2, K, L, M, N, O, Av. de la Mujer Peruana cuadra 1, calle Los Alisos cuadra 4, Comité Ampliación Ramiro Prialé Mz. A, B, F, T, V, Y, Ah. Vista Hermosa Mz. A, E, Ah. Los Rosales de Carabayllo Mz. A, A1, B, C, D, E, F, G, Asoc. Viv. El Roble de Carabayllo Mz. A, B, C, Asoc. Fam. El Roble Mz. A, B, C, D, Ah. Ramiro Prialé Mz. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Ll, M, N, Ñ, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Asoc. Prop. Viña El Carmen Mz. B Lt. 01, 03-07, 09, Urb. Los Tulipanes de Carabayllo Mz. B1 Lt. 1.