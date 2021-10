Sujeto roba costal lleno de panes de una bodega de Independencia

En Independencia, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, un ladrón ingresó a una bodega y aprovechando un descuido de la vendedora se llevó el costal de panes, corrió hasta una esquina y subió a una mototaxi que lo esperaba.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el preciso momento en que el delincuente huye rápidamente con el producto. Los vecinos, tras ver las imágenes, señalaron que el sujeto es un conocido “arrebatador” de la zona.

“Yo me di cuenta que desapareció el pan cuando mis clientes vinieron a comprar. Solo tomó un momento que entré y deje la bodega sola para ir a la cocina, al salir ya no había nada, no estaba la bolsa sobre el mostrador”, dijo la comerciante.