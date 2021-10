Los Olivos: vecinos denuncian eventos sociales sin protocolos sanitarios en Estadio Guadalupano

En Los Olivos, vecinos del Estadio Guadalupano denunciaron que en este reciento se realizan constantes eventos y reuniones sociales sin respetar protocolos sanitarios para evitar contagiarse de la Covid-19.

Contrariados señalaron que las actividades en el establecimiento se han reactivado desde hace aproximadamente un mes, y se desarrollan cualquier día de la semana, perturbando la tranquilidad del vecindario.

“Se reúnen hasta muy tarde y lo peor es que la aglomeración es constante. No utilizan las mascarillas, no hay un control debido, no se cumplen los protocolos”, dijo una indignada vecina que prefirió el anonimato.

Los residentes hicieron un llamado a las autoridades policiales y municipales para que inmediatamente tomen cartas en el asunto y devuelvan la tranquilidad y seguridad al vecindario, informa RPP.