Comerciante intenta denunciar robo de joyas, pero policía prefiere ver partido de fútbol

El último viernes, cámaras registraron el preciso momento en que una mujer roba varias joyas de una tienda en el Cercado de Lima. Ella aprovecha la distracción de la propietaria para sustraer varios objetos de valor que luego introduce entre sus prendas.

Se conoció que la mujer fue detenida, pero cuando la dueña del negocio, identificada como Astrid Valverde, llegó a la comisaría los policías no habrían querido atenderla porque, al parecer, estaban entretenidos viendo el partido de la Selección Peruana.

"El día sábado me he sentido pisoteada por estos policías porque ninguno me quiso atender la denuncia. (...) Incluso, ayer volví a acercarme y el policía Delgado estaba viendo fútbol. Hoy recién me tomaron la denuncia", sostuvo la víctima.