¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy jueves 7 de octubre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Los Olivos (8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Urb. Santa Luisa, Av. Santa Elvira cuadras 62, 63, Av. San Fernando cuadras 1, 2, mz D2, Calle San Ernesto cuadra 63, Av. San Hernán cuadra 1, 2, 3, 4, Calle San Héctor cuadras 1, 2, Mz 2A, 2C,2D, 2E, 2H, 2F.

Cercado de Lima (8.30 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Unidad vecinal N° 03 block del 48 al 68.

Puente Piedra (9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

A.H. La Alborada mzs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19B, 19C, 19D, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, Asoc. de Pob. La Unión de Zapallal mzs. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, V, W, X, X1, Y.

Puente Piedra (8.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

Asoc. Viv. Esteban Monzon Fernandez Mz A, B, C, D, A.H. ampliación Estrella Simón Bolívar Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, M, N, Asoc. Prop. Viv. Estrella Sin Fronteras Mz G, H, I, J, K, Asoc. Viv. 13 De Junio Mz A, B, C, D, A.H. La Merced Mz J, K, L, Asoc. Simón Bolívar La Ensenada Mz A, B, C.

Ancón (9.00 a. m. hasta las 9.15 a. m.)

Unidad de Gestión Educativa Local 04, C. Educativo Parroquial Arenitas II, Camino a La Playa Hermosa Ancón, Estadio de Ancón, A.H. Miguel Grau Mz V, V1.

Ancón (5.45 p. m. hasta las 6.00 p. m.)

Unidad de Gestión Educativa Local 04, C. Educativo Parroquial Arenitas II, Camino a La Playa Hermosa Ancón, Estadio de Ancón, A.H. Miguel Grau Mz V, V1.

Supe (7.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

C.P. La Venturosa, ubicado en el distrito de Supe.

Huaral (8.00 a. m. hasta las 4.00 p. m.)

Comunidades Campesinas de La Perla, Pallac, Piscocoto, La Florida y Huyopampa; ubicados en el distrito de Atavillos Bajo.

Huaura (9.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.)

Avenida Industrial N° 690, ubicado en el distrito de Caleta de Carquín