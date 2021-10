Señor de Los Milagros: desvío vehicular para llegar a Las Nazarenas durante octubre

La Municipalidad de Lima anunció un plan de desvío para beneficiar a los visitantes al Santuario de Las Nazarenas, como parte de las actividades por el mes del Señor de Los Milagros. Un equipo de fiscalizadores e inspectores de tránsito será el encargado de brindar apoyo en los exteriores desde hoy viernes 1 hasta el 31 de octubre.

Este plan de desvío tiene como propósito salvaguardar la integridad de los visitantes a Las Nazarenas, que estará abierto de 7 a.m. a 6 p.m. Las misas presenciales se celebrarán en el horario de 7 a.m., 9 a.m., 12 m., 1:30 p.m., 4 p.m. y 5:30 p.m. y los fieles deberán respetar el aforo y todos los protocolos de bioseguridad.

Serenos y fiscalizadores se ubicarán en la zona externa del Santuario para evitar el comercio informal y garantizar la circulación vial. También se restringirá el tránsito en la cuadra 5 del Jr. Huancavelica este mes, de 7 a.m. a 6 p.m., desde la Av. Tacna hasta el Jr. Chancay, por lo que se recomienda usar rutas alternas.

DESVIOS DE OESTE A ESTE

Opción 1: su ruta – Jr. Huancavelica (OE) – Jr. Chancay (NS) – Jr. Moquegua (OE) – Av. Tacna – su ruta.

Opción 2: su ruta – Jr. Huancavelica (OE) – Jr. Cañete (SN) – Jr. Callao (OE) – Av. Tacna – su ruta.