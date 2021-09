SJL: desinformación y noticias falsas impiden a vecinos vacunarse

Según reportaron medios, vecinos de la asociación San Isidro Labrador y Lomas de San Isidro, han asimilado las 'fake news' difundidas a través de las redes sociales. Foto referencial: El Comercio.



Pese a la inminente llegada de una tercera ola de la pandemia de la COVID-19 en nuestro país, la mala información hace que algunas personas aún se resistan a vacunarse, poniendo en riesgo su vida y la de los demás.

Según reportó RPP, este es el caso de algunos vecinos de la asociación San Isidro Labrador y Lomas de San Isidro, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

En la zona hay un vacunatorio que por momentos luce vacío, además de la presencia de brigadas que esperan por horas la llegada de la población de la zona.

NOTICIAS FALSAS

Aunque la reticencia de muchos es por desinformación, otros sí quieren vacunarse, pero no han podido hacerlo hasta ahora por motivos de trabajo, indican. Varios realizan jornadas de 5 AM a 9 ó 10 PM.

Pero la gran mayoría, lamentablemente, ha asimilado noticias falsas: "se busca reducir la población", dicen, citando las redes sociales. Otros cuestionan la rapidez con que se hicieron las vacunas.

"¿Qué, nos quieren amaestrar, para que después nos digan que nos van a poner un chip para monitorearlos?", repiten. "Yo siento que con esto mismo (la vacuna) me voy a enfermar. No me siento bien (usando la mascarilla) pero igual lo tengo que hacer por obligación".