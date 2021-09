¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy jueves 30 de septiembre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Rímac (9.00 a. m. hasta las 2.00 p. m.)

A.H. Perpetuo Socorro Calle Reforma Cdra 1, Jr. Trujillo cuadra 8.

San Miguel (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Av. Libertad cuadra 29, pasaje San Alberto cuadra 2, Urb. Alta Mar Calle Carmen Marin cuadra 1, Mz E, H, A.H. César Vallejo Mz A, B, C, Urb. La Macarena Calle Alipio Ponce cuadra 1, Calle Aragon cuadras 0, 1, 2, Calle Quiñones cuadra 1, Calle Dulio Poggi cuadra 6, Calle Eloy Ureta cuadra 2, Mz F, O, P, R, Av. Costanera cuadras 26, 27, 28, 29, calle Chiclin cuadras 1, 2, Jr. Viru cuadra 1.

San Juan de Lurigancho (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Asoc. de Pobladores de Cercado anexo 22 Jicamarca Mz P, av. Sinchi Roca Mz Q Lt 1 Sublt 2 sector El Pedregal anexo 22 Jicamarca.

21622A | Urb. Las Flores Av. Canto Grande cuadras 9, 10, 12, Av. Verdolagas cuadra 9, Av. Unión Las Flores cuadra 6, Jr. Azalias cuadra 5, Calle Las Coralinas cuadras 8, 9, Calle Las Valerianas cuadras 8, 9, Calle Las Enredaderas cuadra 8, Jr. Arandanos cuadras 7, 8, 9, Jr. Huamanripas cuadra 8, Jr. Las Mejoramas cuadra 7, Jr. Las Rimarimas cuadras 8, 9, Jr. Las Rosamalvas cuadra 1, Jr. Los Faiquez cuadra 7, Jr. Los Tilos mzs. 77, 88, 89, 94, 95, agrup. Fam 15 de Enero Primavera Mz A, B, C, D.

Independencia (10.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Asoc. Viv. Naranjal av. Alfredo Mendiola cuadras 40, 41, calle Las Limas cuadra 4, Calle Los Albaricoques cuadra 4.

Carabayllo (8.00 a. m. hasta las 6.00 p. m.)

Urb. Santo Domingo VII etapa Mz A2, B2, C2, D2, E2, G2, T2, etapa III Mz E, E1, F1, G1, H1, I1, J1, K1, L1, Ll1, N1, etapa II Mz H, I, J, K, L, M, N, O, etapa I, Mz A, B, C, D, E, F, G, P, Q, R, S, etapa IV Mz N1, O1, P1, Q1, R1, S1, V1, U1, T1, W1, etapa V Mz A1, B1, C1, D1, E1, T, U, V, W, X, Y, Z, etapa 6 Mz G2, H2, I2, J2, L2, M2, N2, P2, S2, Urb. Las Gardenias Mz B, C, E, F, G, H, etapa 10 Mz A, B, C, D, E, F, I, J, L, M, N, etapa 9 Mz N, Ñ, O, P, Q, U, V, W, X, etapa 8 Mz A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, K1, M1, N1, etapa 11 Mz C, D, E, Etapa 12 Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, F, L, M, N, O, P, Q, R, Asoc. San Isidro Mz A, B, C, E, F, Proviv. San Francisco De Carabayllo Mz A, B, C, Asoc. Villa Santa Rosita Mz D, E, Asoc. Villa Mercedes Mz A, B, C, D, E, Urb. Chavin de Huantar Mz A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Los Ángeles de Carabayllo Mz A, B, C, D, E, F, G, H, Urb. Carolina Mz F, Asoc. Pob. Santa María de Carabayllo Mz A, B, C, D, E, F, G, H, Urb. La Florida Mz A, B, C, Proviv. Las Viñas de Carabayllo Mz E, F, G, Urb. Las Gardenias Mz B, Asoc. Viv. La Flor Mz A, B, C, D, Asoc. Viv. Las Casuarinas de Carabayllo Mz C, E, F, H.

San Martín de Porres (8.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.)

Asoc. San Francisco de Cayran Mz F1, G1, H1, I1, Asoc. Viv. San Juan de Dios Mz D, L.

Huaral (8.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

C.P. Acos, C.P. Lampián, C.P. Canchapilca, C.P. Carac, C.P. Coto; ubicados en el distrito de San Miguel de Acos.