¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy miércoles 29 de septiembre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

Pueblo Libre (9.00 a. m. hasta las 9.15 a. m.)

Jr. Agustín Gamarra cuadras 2, 3, 4, Calle Amoretti cuadras 1, 4, 5, Av. Cipriano Dulanto cuadras 4, 5, 6, 7, Av. Gral. Vivanco cuadras 5, 6, Av. Benigno Cornejo cuadras 2, 3, 4, Av. Torre Tagle cuadra 22, Calle de Los Heroes cuadras 5, 6, calle Jorge Chavez cuadra 1, Calle Jose Barreda Cdra 1, Calle Maria Parado de Bellido cuadra 2, Calle Gallesi cuadra 1, Calle Santigado Wanger cuadras 22, 23, Jr. José Ugarteche cuadra 6.

Pueblo Libre (10.45 a. m. hasta las 11.00 a. m.)

Jr. Agustin Gamarra cuadras 2, 3, 4, Calle Amoretti cuadras 1, 4, 5, Av. Cipriano Dulanto cuadras 4, 5, 6, 7, Av. Gral. Vivanco cuadras 5, 6, Av. Benigno Cornejo cuadras 2, 3, 4, Av. Torre Tagle cuadra 22, Calle de Los Heroes cuadras 5, 6, calle Jorge Chavez cuadra 1, Calle Jose Barreda Cdra 1, Calle Maria Parado de Bellido cuadra 2, Calle Gallesi cuadra 1, Calle Santigado Wanger cuadras 22, 23, Jr. Jose Ugarteche cuadra 6.

Pueblo Libre (12.00 p. m. hasta las 12.15 p. m.)

Av. Alcazar cuadras 1, 2, 3, 4, Av. Torre Tagle cuadras 25, 26, Calle de Los Heros cuadra 7, Calle Cabo Gutarra cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, Calle Ernesto Odriozola cuadra 1, Calle Manuel Guirior cuadra 10, Calle Morales Alpaca cuadras 1, 2, Calle Olavegoya cuadra 1, Parque Leon Garcia cuadra 1, Calle Gregorio Paredes cuadras 1, 2, Jr. Santiago Wagner cuadras 25, 26, Jr. Marcos Dongo cuadras 1, 2, Parque Rospigliosi cuadra 1, pasaje Nicolás Alcazar cuadra 1, Parque León García cuadra 1.

Pueblo Libre (1.45 p. m. hasta las 2.00 p. m.)

Av. Alcazar cuadras 1, 2, 3, 4, Av. Torre Tagle cuadras 25, 26, Calle de Los Heros cuadra 7, Calle Cabo Gutarra cuadras 1, 2, 3, 4, 5, 6, Calle Ernesto Odriozola cuadra 1, Calle Manuel Guirior cuadra 10, Calle Morales Alpaca cuadras 1, 2, Calle Olavegoya cuadra 1, Parque Leon Garcia cuadra 1, Calle Gregorio Paredes cuadras 1, 2, Jr. Santiago Wagner cuadras 25, 26, Jr. Marcos Dongo cuadras 1, 2, Parque Rospigliosi cuadra 1, pasaje Nicolás Alcazar cuadra 1, Parque León García cuadra 1.

San Juan de Lurigancho (8.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Asoc. Viv. El Porvenir Mz A, B, C, D, E, H, J, Urb. Canto Grande Calle Los Molles cuadra 1, Jr. La Loma cuadras 2, 3, Jr. Las Melleas cuadra 6, Mz A, A1, B, B1, Av. Santa Rosa de Lima cuadra 6, Jr. Los Granados cuadra 1, Agrup. Canto Lindo Mz A, B, B1, B2, Coop. Viv. Sagrada Familia Mz A, B, C, D, E, F, G, H, Asoc. Viv. Israel Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Agrup. Fam. Las Casuarinas de Jicamarca Mz A, B, C, D, D1, E, E1, F, G, G1, H, I, J, K, L, Asoc. Vecinal Nueva Mayoria mzs. M, N, O, P, Agrup. Fam. Perú Posible Mz A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L.

Santa Rosa de Quives (9.00 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

Condominio Pay Pay Yangas Lt 4, 12, 13, 14, 15, Carretera Canta Km. 54.5 Yangas Paypay Mz D, Calle Paypay Alto Carretera A Canta, Carretera Canta Km 55, Km 55.5, Fundo El Tronquito Ii-Yangas, Mz.G Lt.7 Fundo Pay Pay Yangas, Km 54.800 Lote 4, Mz P Lt 8 Santa Rosa De Quives, M 530E - L 05 C.P. Leticia - Yangas Pay Pay Bajo, Mz E Lt 6 Km 55 Carr Yangas Pay Pay, Carretera Canta Km 55.22 Yangas, Kw 55 - Yangas Huayabo Manzano, Av San Marcelo 546 Urb. Pay Pay Bajo – Yangas, El Recodo Campin Km.55 Yangas, Av San Marcelo 4 C.P. Yangas - Pay Pay, Km 54.98 Sector Pay Pay Bajo, Av San Marcelo M D - L 08 Pay Pay – Yangas, Av San Marcelo Parcelo 8 Sub Lote 01, 16, A.H. Huancayo Alto Yangas Mz A Lt. 3, 7, 16, Mz B Lt 1, 2, 3, 5, Asoc. Pobladores Vista Alegre Mz A Lt. 7, Mz B Lt. 5, Mz C Lt. 2, Calle Pedro Hurtado Km 55 Yangas, Av Km 56 Carretera A Canta Altos De Huancayo, Yangas, Av El Cementerio M M - L 5 C.P. Yangas Km.55.5, Mz D Lt 2 Ah Vista Alegre Yangas, Calle Trocha Carrozable M B - L 05 A.H. Huancayo Alto -Santa Rosa De Quives, Km 56. Fundo Altos De Hauncayo Valle De Yangas, M M - L 02 C.P. Yangas Km 55.5 Carretera Lima Canta, Mz.C Lt.4) Fundo Pampay Alto, Camino Carrozable M A - L 03 Km 55,5 Asoc. De Pobladores De Vista Alegre Sct Yangas, Carretera Canta-Yangas Mz A, B, C, D, L, Ll, Yangas Peña Grande Km 5, Carretera Canta Km. 55.5 A Tres Lotes de La Comisaria De Yangas, Av. San Marcelo Cp. Yangas Mz 15 Lt 1, Km 56 - L Valle de Yangas, av. San Marcelo M 16 - L 2 C.P. Santa Rosa Yangas, Cr Canta Leticia Km 55, Km 56 Santa Rosa de Quives, Plaza de Armas de Yangas Km 56, Av San Marcelo Km 56 Carretera Lima Canta A.H. Valle Yangas, Jr Sector Huancayo Alto M Sector Huancayo Alto Lt. 3, Ca Pedro Hurtado M D - L 01 C.P. Yangas, Av San Marcelo M B - L 03-A C.P. Yangas, Sc Huerta Vieja Mz B Lt 6, 7, 9, Fundo Magdalena Alto Mz A Lt. 11,17, Fundo Mariquita Hacienda, Fundo Bendita Magdalena, M B - L 5, 15, M C - L 2, M A - L 08, 15, Av Predio Rural Pampa Grande-Laguna, Mz A1 Lt 03 Sto Toribio De Pucara, Lt. 46, Lt. 08, Huerta Vieja Km 58.100, Cr Lima-Canta Km 59 Km 59 Asoc. Pobladores Unidos Santo Toribio De Pucara, Mz A-2 Lt 5, 7 Sto Toribio De Pucara, Huerta Vieja 58 1/2 Via A Canta, Santo Toribio De Pucara Mz B, C, D, E, F, Km 59.5, Santa Rosa De Quives Km 5 Mz. C Lt 3, Alcaparosa 0 Depto 0, Cr Carretera Lima A Canta Km 59.7 C.P. Checta-Pucara, Barrio Checta - L 1 Fundo Pedacito De Cielo, Carretera A Canta Km. 60,5 Fundo Checta, Cr Lima A Canta Km. 60.5 M. - L 7A C.P. Checta, Lotes 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 Larancocha Sta. Rosa De Quives, La Huerta Lt 4 A, Huerta Chica Y Huerta Grande Pucara Larancocha, Fundo Larancocha- Hierba Buena Lt O sector Yanga, M D - L 1A C.P. El Olivar, Centro Poblado La Cabaña Mz A, B, C.