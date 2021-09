¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy martes 28 de septiembre, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MARTES 28 DE SEPTIEMBRE

Pueblo Libre (9.00 a. m. hasta las 5.00 p. m.)

Calle José Mariano Arce cuadra 5, calle Valencia cuadra 1, Calle Granda cuadra 4, Av. Paque 28 de Julio cuadra 1, Jr. Granada cuadra 4, Jr. Bedoya cuadra 1, Av. Bolivar cuadras 11, 12, Calle Valdelomar cuadra 5, Jr. Cadiz cuadra 1, Jr. Ramon Pizarro cuadras 4, 5, Jr. Jose Pizarro cuadra 1, Parque San Bernardo cuadra 1, Jr. Asturias cuadra 1.

San Juan de Lurigancho (8.30 a. m. hasta las 4.30 p. m.)

A.H. 15 de Enero mzs CH, D, El, Fl, G, G2, H, I, I3, I4, J, K, L, L1, L2, M, M1, N, Ñ O, L3, Ll, Agrup. Fam. Nuevo Amanecer Pilar Nores de García mzs A, B, C, D, ampliación 1 y 2 Las Rocas 15 de Enero mzs A, B, C, D, E, F, I, Agrup. Fam. Vallecito mzs A, B, F, G, L, ampliación Los Jardines de 15 de Enero mzs A, B, C, E, Agrup. San José de 15 de Enero mzs A, B, C, D, E, F, G, G1, P, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9.

Comas (8.30 a. m. hasta las 5.30 p. m.)

Av. A y calle 03 Local Comercial, Losa Deportiva, calle 3 con Pasaje 08 edif 09 dpto 1001, Calle 03 con pasaje 08 Edif 10 dpto 1001.