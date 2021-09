Incendio en terminal de Fiori: Indecopi confirma multa de S/ 3,3 millones a empresa responsable

Inversiones Sajy Bus S.R.L fue sancionada tras siniestro de bus donde fallecieron 17 personas en terminal informal, ocurrido a fines de marzo de 2019. Foto: medios digitales.



Indecopi confirmó la multa 3,3 millones de soles contra la empresa de transporte Inversiones Sajy Bus S.R.L , por el incendio del bus donde fallecieron 17 personas en el terminal informal de Fiori, en San Martín de Porres, ocurrido el 31 de marzo del 2019.

La Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC) del Tribunal del Indecopi indicó que la empresa expuso a riesgo injustificado a los pasajeros del bus de placa C4L-966, que sufrió un cortocircuito.

La sala determinó que la empresa de transporte infringió el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

MILLONARIA SANCIÓN

Este establece que los productos o servicios ofertados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso normal o previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores.

Indecopi confirmó las sanciones impuestas a la empresa: por poner a disposición una unidad vehicular que no se encontraba en buen estado de funcionamiento, por no implementar medidas de emergencia en el bus y por no implementar ni aplicar un protocolo para la atención de los consumidores a bordo de la unidad vehicular ante el incendio.

Las multas suman un total de 3 millones 300,000 soles, equivalente a 750 UIT. Además se confirmó la imposición de la multa total de S/ 44 000 (10 UIT) al señor Alejandro Shimabukuro.

MEDIDAS CORRECTIVAS

Ello tras verificarse que el gerente general de la empresa infringió el artículo 111º del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al permitir que se ponga a disposición de los consumidores un vehículo que no se encontraba en buen estado de funcionamiento y sin las medidas de emergencia necesarias.

Se confirmó como medidas correctivas que la empresa devuelva o reembolse a los consumidores afectados los gastos que hayan asumido por su salud como consecuencia directa del incendio, si no han sido cubiertos previamente por algún seguro.

Dispuso además que implemente en sus agencias a nivel nacional un protocolo de seguridad para la atención inmediata de pasajeros en caso de ocurrencia de posibles incendios, así como capacitar a su personal para la respectiva aplicación.