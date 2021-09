Niños de 10 y 13 años podrán participar en edición especial de Lima Corre 5k virtual

¡Atención! Por primera vez, niños y niñas de 10 y 13 años podrán participar en la nueva edición de Lima Corre 5k, en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora en septiembre. Los interesados podrán inscribirse hasta el 22 en el siguiente formulario.

Correr ayuda a fortalecer la salud cardiovascular y el bienestar físico. Según The Journal of the American College of Cardiology, correr durante unos minutos al día, aunque sea a un ritmo lento, reduce significativamente el riesgo de una persona de morir por una enfermedad cardiovascular, en comparación con alguien que no realiza esta actividad física.

Por eso la comuna limeña invita a participar en esta edición virtual, que se llevará a cabo el 24, 25 y 26 de septiembre y que incluye cuatro categorías: Libre, Máster, Discapacidad Visual y Discapacidad Física. Así, los participantes podrán correr cualquiera de los tres días en zonas cercanas a su domicilio y luego enviar una foto con su tiempo y numeración.

GANADORES

Los ganadores podrán llevarse premios como zapatillas, proteínas y rehidratantes, entre otros productos de los auspiciadores. Tenga en cuenta que las personas que salgan a correr deben cumplir con los protocolos establecidos por el Gobierno Central para evitar posibles contagios de Covid-19, como llevar puesta correctamente la mascarilla, conservar una distancia de 5 metros y evitar los lugares muy transitados.

Las autoridades informaron que con Lima Corre 5k virtual la Municipalidad de Lima busca seguir promoviendo la práctica del deporte para mejorar el bienestar físico y mental de la población, poniendo énfasis en la salud cardiovascular.