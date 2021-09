Susel Paredes denuncia penalmente a Guido Bellido por discriminación

La congresista de Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes, presentó ante el Ministerio Público una denuncia contra el Premier Guido Bellido por el presunto delito de discriminación.

La legisladora señaló que tomó esta decisión, tras divulgarse un comentario que realizó Guido Bellido en redes sociales en el año 2019 sobre ella y su esposa Gracia Aljovín de Losada. “Me he aguantado por no crear conflictos, pero no. Ya no es conmigo, es con mi comunidad”, afirmó Susel Paredes.

Según la denuncia, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, a través de las redes sociales, se expresó de manera homofóbica contra la comunidad LGTBI+, hasta en siete oportunidades en los años 2018 y 2019.

“Si yo dejo que me falten (el respeto) a mí, ¿qué esperan las personas que no tienen recursos para defenderse? Lamentablemente, tendré que denunciarlo penalmente, porque esos hechos ocurrieron antes de que él sea congresista” adelantó Paredes en una entrevista a un medio local.

Además, en el documento firmado por la congresista, su esposa Gracia Aljovín y el movimiento homosexual de Lima, señalan: “En nuestra condición de agraviados y al amparo de la Constitución Política del Estado interponemos denuncia penal y solicitamos que se aperture investigación preliminar en la sede Fiscal al denunciado Guido bellido Ugarte”.