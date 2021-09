Patricia Chirinos reveló que dio positivo a Covid-19

La tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, dio positivo para el Covid-19 y se encuentra en cuarentena en su domicilio.

“Efectivamente, he dado positivo para COVID-19, por lo que me encuentro de manera preventiva cumpliendo la cuarentena correspondiente en casa, lo que no significa que hemos dejado de trabajar. Todo lo contrario, con más fuerza, a través del trabajo remoto”, declaró a un medio local.

Asimismo, manifestó que viene sosteniendo reuniones con organizaciones de mujeres de diversas zonas de nuestro país, así como también con organismos internaciones en defensa de los derechos de las mujeres.

“Seguimos participando también de manera remota de las comisiones y reuniones que me corresponden como tercera vicepresidenta, puesto que ni el Covid-19, ni otros obstáculos nos detendrá en nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres”, agregó la legisladora Patricia Chirinos.