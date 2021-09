Aníbal Torres a Cerrón: “No te metas en el Gobierno, métete en los asuntos del partido”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, consideró perjudicial la posible influencia del secretario general del Perú Libre, Vladimir Cerrón, en las decisiones del Gobierno, presidido por Pedro Castillo.

“El señor Cerrón es el secretario general del partido (Perú Libre) y es su único ámbito de actuación. Él no puede invadir la competencia del Gobierno y del presidente. Si no quieren que se aclare definitivamente eso, entonces no están por la gobernabilidad, sino están afectándola”, señaló Torres en declaraciones a Exitosa.

Asimismo, el titular de la cartera de Justicia, fue claro y determinante, en señalar que Pedro Castillo es el único en ejercer el poder por mandato de la Constitución, y pidió a los integrantes de Perú Libre y al Ejecutivo determinar las competencias que corresponden a sus funciones para actuar sin interferencias.

Finalmente, el ministro de Justicia declaró: “No te metas, Vladimir, en el Gobierno. Métete en los asuntos del partido”.