Elena Iparraguirre fue trasladada a penal de máxima seguridad por llamadas

INPE señaló en comunicado que llamadas realizadas por esposa del fallecido cabecilla Abimael Guzmán ensalzan “hechos ilegales vinculados al terrorismo”. Foto: medios digitales.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispuso el traslado de la esposa del fallecido cabecilla terrorista, Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, a un penal de máxima seguridad, tras descubrirse que realizó llamadas el sábado 11 de setiembre.

Según un comunicado, dichas llamadas ensalzan “hechos ilegales vinculados al terrorismo” y van en contra de las normas de seguridad penitenciaria.

El último sábado se dispuso la incomunicación de Iparraguirre, además del inicio de un proceso disciplinario. El domingo se decidió su traslado.

INFLEXIBLES

“El Instituto Nacional Penitenciario dispuso el día de ayer la inmediata incomunicación de la interna, así como el inicio de un proceso disciplinario en razón de la vulneración de las normas penitenciarias. Asimismo, el día de hoy, se dispuso el traslado de la interna a un penal de Máxima Seguridad”.

Indicaron también que serán inflexibles ante actos de indisciplina o “que pongan en riesgo la seguridad en los establecimientos penitenciarios a nivel nacional”.

El domingo el ministro de Justicia, Aníbal Torres, confirmó que la jefa del INPE, Susana Silva, se comunicó telefónicamente con la terrorista Iparraguirre el sábado para informarle sobre la muerte.

La terrorista respondió airadamente y exigió que se le permita ver el cadáver, contó. “Pero ella no lo podía permitir, porque la ley no lo permite. Los terroristas no tienen esa facultad”.

La titular del INPE actuó dentro del marco de la ley al realizar esta comunicación y no requirió ninguna autorización por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, indicó Torres.