San Marcos: todo sobre el examen de admisión presencial del mes de setiembre

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) llevará a cabo el examen de admisión 2021 en cuatro fechas programadas las primeras semanas de setiembre. Las autoridades de dicha casa de estudios dieron a conocer cuáles serán los protocolos de bioseguridad y la logística que adoptarán en medio de la emergencia sanitaria por el covid-19.

El jefe de la Oficina de Procesos de Admisión, Jorge Antonio Pereyra, indicó que, si bien hay un horario predeterminado de ingreso, los postulantes serán recibidos hasta las 8:30 a.m. “(...) Vamos a dar las facilidades. Si una persona tiene que venir entre las 6 a 6:30 a.m. y quieren llegar a las 8 a.m. van a congestionar. Sin embargo, se les permitirá el ingreso”, precisó.

AFORO POR AULA

Pereyra detalló que el aforo por aula será de 20 estudiantes con la finalidad de respetar el distanciamiento y evitar contagios. “Un aula de 60 metros cuadrados alberga a 20 estudiantes. Para el sábado 11 y domingo 12 de setiembre se están acondicionando toldos con las mismas dimensiones para los postulantes”, dijo.

PADRES DE FAMILIA NO INGRESAN

La rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, informó que los padres de familia que acompañen a sus hijos deberán dejarlos a dos o tres cuadras para evitar tumulto. “(...) El padre de familia dejará a sus hijos en una distancia que no pueda estar cerca a la Av. Universitaria y la Av. Venezuela, sino tendríamos aglomeración de personas”, refirió.

IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Durante el examen, que iniciarà a las 8:30 a.m. y está previsto finalizar a la 1:00 p.m., los postulantes deberán portar los siguientes implementos de bioseguridad: