Accidente en Matucana: MTC dispone sanciones para empresa de transportes involucrada

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lamentó el accidente ocurrido en la Carretera Central, en la localidad de Matucana, cuyas causas son materia de investigación. Además, informó que, a través de la Sutran, se ha dispuesto sanciones como la suspensión de la habilitación del vehículo y del servicio en esa ruta de la empresa León Express.

Hasta ahora, Sutran ha verificado que el ómnibus siniestrado cuenta con las autorizaciones respectivas para realizar servicios de transporte; no obstante, el centro de control y monitoreo determinó exceso de velocidad en tramos donde no está permitido esos niveles. En ese sentido, constató que el servicio se inició desde un lugar no autorizado.

Apenas se tomó conocimiento de este hecho, por disposición del presidente de la República, Pedro Castillo, se desplegaron las acciones correspondientes en la zona, en coordinación con las diferentes instituciones del Estado: PNP, Bomberos, Sutran, Mininter, Minsa y el MTC.