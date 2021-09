Desde hoy: Enel anuncia corte de luz hasta el domingo en Lima y Callao

Realizará obras de mantenimiento en redes “para mejorar la calidad del servicio”. Conoce aquí las zonas y horarios. Foto: medios digitales.

Desde este miércoles 1 de setiembre hasta el domingo 5 habrá corte de luz en varios distritos de Lima y Callao, informó la compañía Enel.

La compañía eléctrica indicó en un comunicado que realizará obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

El corte del servicio no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios. Así se realizará:



Miércoles 1 de septiembre

CARABAYLLO 09:30 – 15:30

URB. LUCIANA AV. CHIMPU OCLLO CDRA 8, 9, 10, CALLE JUAN O´CCONOR CDRA 2, MZ C1, I1, K2, R, S, T, V, W, X, Y.

PUENTE PIEDRA 09:00 – 17:00

ASOC. VIV. LOS NARANJOS MZ A, E, F, PARCELAS L-85, L-86, L8.

LOS OLIVOS 08:30 – 18:30

URB. HUERTOS DEL NARANJAL MZ B, ASOC. SOL NACIENTE MZ C, ASOC. VIV. SAN SEBASTIAN MZ B.

Jueves 2 de septiembre

BREÑA 08:30 – 18:30

AV. ALFONSO UGARTE CDRA 12, AV. VENEZUELA CDRA 6, 7, JR. IQUIQUE CDRA 4, 5, JR. RECUAY CDRA 1, PJE. BAILONES CDRA 1.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:00 – 17:00

COMUNIDAD CAMPESINA DE JICAMARCA ANEXO 08 SECTOR SUR MZ A1, B2, C1, D1, E1, F1, F2, G1, H, H1, I1, J1, L1, LL1, M1, N, N1, Ñ, Ñ1, O1, P1, Q1, SECTOR OESTE MZ A2-1, R1, S1, T1, Y1, Z1, Z1-A, X, X1, Y-B, ASOC. VIV. PROYECTO 2000 ANEXO 08 MZ A6, B6, C6, D6, E6, F6, G6, H6, I6, J6, K6, L6, M6, N6, Ñ6, SECTOR JULIO C. TELLO MZ A, A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, S, SECTOR VILLA SOL MZ A, B, C, D, ASOC. PROP. VIV. VILLA SANTA ROSA DE HUACHIPA MZ A, B, D, E, K, L, M, N, Ñ, SECTOR VALLE EL TRIUNFO MZ A, B, C, S, A3, B3, C3, D3, E3, F3, G3, H3, I3, K3, L3, M3, M3-1, N3, O3, 03-1, P3, R3, Q3, ASOC. VIV. CORAZON DE JESUS MZ A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M, M1, N, N1, Ñ, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z, SECTOR VILLA UNION MZ I5, J5, A.H. 21 DE MARZO MZ D.

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

URB. SANTA LUISA MZ A1, 2D, 2E, 2F, 2G, 2L, CALLE SAN HECTOR CDRA 1, 2, CALLE SAN LINO CDRA 2, 63, I.E 2078 N.S DE LOURDES, CALLE SAN HERNAN CDRA 2, CALLE SAN ERNESTO CDRA 2, 62, CALLE SAN RODOLFO CDRA 62, URB. SANTA LUISA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 62, MZ 2L.

SAN MARTÍN DE PORRES 08:30 – 17:30

ASOC. VIV. ORQUIDEAS DEL NARANJAL O MANIZALES MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. VIV. PARAISO DEL NORTE MZ A, B.

HUARAL 09:30 A 17:30

AA.HH. El Angel, AA.HH. Nuevo Huaral; ubicadas en el distrito de Aucallama.

Viernes 3 de septiembre

EL AGUSTINO 08:30 – 17:30

A.H. LAS TERRAZAS DE CATALINA HUANCA MZ A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, J, J1, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, PJE. LAS PATRICIAS CDRA 1.

SAN MIGUEL 09:00 – 18:00

URB. PANDO AV. UNIVERSITARIA CDRA 6, 7, 8, 9, 10, MZ B2, C2, D2, E2, F, F2, L-1, V1, CALLE JUANA RIOFRIO CDRA 1, CALLE GALLAGHER DE PARKS CDRA 1, 2, CALLE CAMINO DEL INCA CDRA 6, JR. PEDRO BENVENUTO CDRA 3, AV. AYACUCHO CDRA 9, AV. LA MARINA ESQ. AC. UNIVERSITARIA, AV. LA MARINA CDRA 20, CALLE CORREA ELIAS CDRA 1, CALLE LUIS DAMMER CDRA 1, CALLE MARIA ESCOBAR CDRA 1, CALLE ROSA PEREZ LIENDO CDRA 1.

CALLAO 08:30 – 17:30

AV SAENZ PENA CDRA 7 ESQ. JR. CUZCO CDRA 1 SUM REF 108978, AV. SAENZ PEÑA CDRA 7, 8, JR. CUSCO CDRA 1, JR. MONTEZUMA CDRA 9, 10, JR. CONTRALMIRANTE VILLAR CDRA 1, 2, JR. COLON CDRA 7, 8, AV. ALMIRANTE GRAU CDRA 10, 11, AV. BUENOS AIRES CDRA 10, 11, 12, CALLE ARICA CDRA 1, 2.

Sábado 4 de septiembre

CALLAO 08:30 – 17:30

JR. 1° DE MAYO CDRA 2, 3, 4, 5, 6, AV. LOPEZ PASOS CDRA 2, 3, 4, 5, 6, AV. JOSE SANTOS CHOCANO CDRA 3, 4, AV. JULIO C. TELLO CDRA 3, 4, 5, AV. MANCO CAPAC CDRA 2, 3, 4, 5, AV. MORALES DUAREZ CDRA 2, 3, 4, 5, 6, AV. MARIANO MELGAR CDRA 1, 2, 3, 4, 5, CALLE INDEPENDENCIA CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE FELIPE PINGLO CDRA 1, 2, JR. JORGE CHAVEZ CDRA 1, 2, JR. LIBERTAD CDRA 1, 2, 3, 4.

CERCADO DE LIMA 10:00 – 15:00

JR. BERTELLO CDRA 4, 5, AV. AGUSTIN LANGE CDRA 2, MZ N2, AV. LA ALBORADA CDRA 13, 14, 15, AV. PABLO ARGUEDAS CDRA 13, AV. MANUEL ALANZA CDRA 24, 25, AV. SOSA PELAEZ CDRA 14, CALLE EDUARDO DEL CASTILLO CDRA 23, 24, 25, MZ D2, E2, CALLE ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR CDRA 14, CALLE FIGUEROA TOLEDO CDRA 3, CALLE ARIAS ARAGUEZ CDRA 13, URB. LAS BRISAS CALLE LAS AZUCENAS CDRA 14, CALLE LAS DALIAS CDRA 14, 15, CALLE LOS GERANIOS CDRA 5, CALLE MANUEL CASOS CDRA 12, 13, 14, CALLE MANUEL ROCAVERO CDRA 1, MZ F2, CALLE RAUL PORRAS BARRENECHEA CDRA 23, 24, CALLE SALAZAR BONDY CDRA 12, 14, CALLE VALDEAVELLANO CDRA 4, MZ H, CALLE ANGEL VALENZUELA CDRA 5, CALLE ERNESTO MALINOSKY CDRA 5.

Domingo 5 de septiembre

CALLAO 10:00 – 17:00

AV NESTOR GAMBETA 280

AV.9 CDA.1 CARRT.VENTANILLA KM 8.5 CALLA

MZ.IK.LT.5 URB. INDUSTRIAL

CALLE NUEVE MZ IK LT 4

JR. OQUENDO CALLE H, G.