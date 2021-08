SMP: extranjeros en moto asesinan a balazos a un hombre en la puerta de su casa

En San Martín de Porres (SMP), fue asesinado anoche Samuel R., cuando se disponía ingresar a su vivienda. Los sicarios a bordo de una moto le dispararon 6 veces causándole la muerte de manera inmediata.

“Ya había sido amenazado por querer desalojar a personas de su terreno que tiene cerca de aquí, él me comentaba y me decía señora cómo puedo hacer, me han amenazado”, mencionó una vecina de la víctima.

Testigos afirmaron que los atacantes eran extranjeros, quienes pedían que nadie se meta cuando los vecinos salieron al escuchar los balazos, incluso realizaron disparos al aire para que no los sigan.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la comisaría de Condevilla, quienes cercaron todo el perímetro para las investigaciones. La esposa de la víctima salió de su casa y entre lágrimas pidió justicia.