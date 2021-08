¡Atención! Hoy habrá corte de luz en Lima: conozca AQUÍ las zonas afectadas y los horarios

La empresa Enel informó que hoy martes 24 de agosto, efectuará cortes de luz por trabajos de mantenimiento en algunas zonas de distritos de Lima y Callao.

En un comunicado, la compañía eléctrica señaló que la suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas para mejorar la calidad del servicio. "Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, detalló Enel.

Cabe mencionar que el corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de las jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios.

Los cortes de luz se realizarán de la siguiente manera:

MARTES 24 DE AGOSTO

Ventanilla (9.30 a. m. hasta las 6.30 p. m.)

A.H. Corazón de Jesús Mz. C Doble Prima, K, A.H. Marginal Los Ángeles Mz. C, D, E, F, A.H. San José de Ventanilla, Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, A.H. El Golfo de Ventanilla, Mz. A, B, C, D, E, F, G, I, J, L, N, N1, O, P, S, Z, S-01, S-02, S-03, A.H. Ampliación El Golfo de Ventanilla Mz. W, X, X-01, X-02, X-03, Asoc. Proviv. San Martín Mz. H.

Carabayllo (3.00 p. m. hasta las 4.00 p. m.)

Asoc. Prop. Virgen de las Mercedes, av. Ecológica cdra. 1, Mercado Virgen de las Mercedes, Asoc. Los Cedros de Carabayllo Mz. A, B, C, D, E, F, K, L, M, N, A.H. Limatambo II etapa Mz. K, Asoc. Los Cedros de Carabayllo Mz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. Histórico Mz. A, B, ASOC. VIV. Praderas de Carabayllo Mz. H.