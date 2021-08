Decano del CMP: "Retraso de vacunas COVID-19 ha hecho mucho daño"

Dr. Miguel Palacios Celi exhortó al Gobierno a contar con una política de Estado y seguir haciendo gestiones para asegurar la llegada de las dosis. Foto: medios digitales.

El doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), consideró que el impacto de una eventual tercera ola de la COVID-19 dependerá de factores como el ritmo de vacunación, las acciones de salud pública que tome el Gobierno y el comportamiento de la población ante la pandemia.

Palacios reconoció en RPP una disminución en el ritmo de la vacunación, pero recordó que que para el mes de agosto estaba prevista la llegada de 8 millones de dosis, de las cuales a la fecha solo han llegado poco menos de 2 millones.

"Definitivamente este retraso ha hecho mucho daño, no solo porque se ha dejado de vacunar, sino porque también se ha puesto en la mente de las personas que ya no hay vacunas y no acuden a los vacunatorios, que vemos que están vacíos. Hay que superar esas dos debilidades que se han expresado en estos días".

DEBEN SEGUIR GESTIONES

En la situación actual de escasez mundial de vacunas y brotes en los países fabricantes, resulta necesario realizar "intensas gestiones" para asegurar ofrecimientos, contratos del Estado para asegurar la llegada de dosis, dijo.

"Lo real, lo objetivo, es que todavía faltan 12 días de agosto (...) Los contratos son muy frágiles y solamente quedan en papel si no van pagados", dijo. Recordó además que muchos países ya están poniendo terceras dosis y hay un requerimiento mayor.

"La exhortación del gremio médico va en esa línea, es una política de Estado, una necesidad de salud pública, seguir haciendo gestiones para asegurar que lleguen las vacunas", acotó.