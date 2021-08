Minsa: vacunas no están llegando según el cronograma que dejó el Gobierno de Sagasti

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló hoy que el retraso en el proceso de inmunización contra la Covid-19 se debe a que no están llegando al país la cantidad de vacunas que estaban programadas para este mes.

El titular del Minsa detalló que para agosto está previsto la llegada de 8.5 millones de dosis contra el coronavirus, sin embargo, hasta el momento solo se han entregado 2.5 millones.

“Es un volumen muy lejos de lo que tenía el anuncio cuando se fue el anterior gobierno. Entonces, si no estamos vacunando más masivamente no es porque el ministerio se guarde las vacunas, si no vacunamos más masivamente es porque no hay un stock de vacunas. La vacuna no se consigue en 15 o 20 días”, advirtió.

LLEGADA DE VACUNAS RUSAS SIN FECHA

El proceso de inmunización continúa en riesgo. Cevallos también advirtió que la vacuna Sputnik V, elaborada por el Instituto Gamaleya, no llegaría al Perú hasta fin de año o el 2022.

“Una cosa es decir yo voy a tener 90 millones de vacunas y resulta que después la vacuna Gamaleya, cuando vamos a conversar con las autoridades del Fondo de Inversión Rusa nos dicen en este momento no tienen fecha para llegar y probablemente lleguen en diciembre o el año que viene”, cuestionó.