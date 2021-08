Enel: esta semana habrá cortes de luz en Lima y Callao

Compañía eléctrica indicó que se realizarán por zonas y horarios determinados. Conócelos aquí y toma tus precauciones. Foto: medios digitales.

Desde este martes 17 de agosto habrá cortes de luz en varios distritos de Lima y Callao, informó la compañía eléctrica Enel.

A través de un comunicado, la compañía indicó que dicha suspensión obedece a obras de mantenimiento preventivo a las redes eléctricas “para mejorar la calidad del servicio”.

“Los cortes programados se ejecutan según normativa, en zonas específicas y nos permiten evitar riesgos y asegurar la continuidad del suministro”, indicó Enel.

El corte del servicio eléctrico no afectará la totalidad de estas jurisdicciones, limitándose a zonas específicas y por determinados horarios. Así se realizará:



MARTES 17-08-2021



CALLAO 09:30 – 17:30

AV ELMER FAUCETT S/N AEROPUERTO INTERNACIONAL JORGE CHAVEZ, AV ELMER FAUCETT S/N PASAJE AERONAVES INT GRUPO AEREO N° 8, CALLE CORPAC MZ 1 LT. 1, CALLE CORPAC 311.



CALLAO 09:00 – 18:00

CALLE DELTA CDRA 1, 2, CALLE OMEGA CDRA 1.

MIÉRCOLES 18-08-2021

RÍMAC 08:30 – 18:00

CONDOMINIO ALAMEDA DEL RIMAC EDIFICIOS A1, A2, A3, A4, 01, 02, 03, MV6.

CARABAYLLO 09:30 – 18:30

URB. SANTA MARIA ETAPA 10 MZ A2, A9, A12, AZL COORPORACION INMOBILIARIA S.A.C FUNDO SAN LORENZO DEL VALLE.

SAN ANTONIO DE CHACLLA 09:00 – 15:00

A.H. CRUZ DE MOTUPE GRUPO 6 MZ A, B, C, D, E, F, N, Ñ, O, P, Q, A6, C6, E6, F6, Ñ6, O6, Q6, JR. MAR CARIBE CDRA 62, JR. MAR DE WADDEN OESTE CDRA 2, JR. MAR DE JAPON OESTE CDRA 2, AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRA 61.

JUEVES 19-08-2021

LOS OLIVOS 09:00 – 17:00

URB. SANTA LUISA MZ A1, 2D, 2E, 2F, 2G, 2L, JR. SAN HERNAN CDRA 1, 2, JR. SAN LINO CDRA 2, 63, JR. SAN HECTOR CDRA 1, 2, LOZA I.E 2078 N.S DE LOURDES, JR. SAN ERNESTO CDRA 2, 62, JR. SAN RODOLFO CDRA 62, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 62.

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 – 16:30

URB. MANGOMARCA MZ A1, P, P1, Q, T, X, V, V25, Z, JR. TEMPLO DEL SOL CDRA 3, 4, 5, CALLE PALLKA CDRA 9, 10, JR. LOS QUEROS CDRA 3, 11, JR. LOS CAMPESINOS CDRA 3, 4, JR. TEMPLO DE LA LUNA CDRA 4, JR. TEMPLO TARDIO CDRA 3, 4, JR. TEMPLO DEL ASPERO CDRA 3, 4, JR. KILKE CDRA 18, JR. MOXOCO CDRA 18, JR. ALFAREROS CDRA 4, MERCADO 19 DE ENERO, JR. LOS BEJUCOS CDRA 4.

CALLAO 08:30 – 17:30

JR. CUSCO CDRA 3, JR. ANTONIO MIROQUEZADA CDRA 3, 4, 5, 6, JR. PUNO CDRA 3, 4, 5, 6, JR. NICOLAS DE PIEROLA CDRA 5, 6, JR. AYACUCHO CDRA 4, 5, 6, 7, JR. ZEPITA CDRA 8, 9, 10, 11, AV. 2 DE MAYO CDRA 8, 11, JR. VENEZUELA CDRA 8, 9, 10, 11, JR. GARCIA CALDERON CDRA 1, 2, JR. URUGUAY CDRA 1, 2, 5, PJE. GARIBALDI CDRA 2,11, PJE. RAYGADA CDRA 4, 5, 7, AV. GUARDIA CHALACA CDRA 4, JR. LAZARETO CDRA 4, 5, 6, 7.

SAN MARTÍN DE PORRES 09:00 – 16:30

A.H. NUEVO AMANECER MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, S, U2, V1, V2, A PRIMA B PRIMA, C PRIMA, D PRIMA, E PRIMA, F PRIMA, H PRIMA, I PRIMA, J PRIMA, K PRIMA, G PRIMA, L PRIMA, M PRIMA, N PRIMA, O PRIMA, P PRIMA, Q PRIMA, R PRIMA, S PRIMA, V PRIMA, T PRIMA, U PRIMA, W PRIMA, W1 PRIMA, W2, X1, X1 PRIMA, Y PRIMA. VIERNES 20-08-2021

MAGDALENA 09:00 – 16:00

AV. MIROQUEZADA (ANTES JUAN DE ALIAGA) CDRA 6, 7, JR. FRANCISCO GRAÑA CDRA 5, 6, CALLE COMANDANTE JIMENEZ CDRA 4, 5, 7, AV. SANCHEZ CARRION CDRA 7, CALLE DIEGO GAVILAN CDRA 1, JR. TOMAS RANSEY CDRA 7, CALLE MARIA PARADO DE BELLIDO CDRA 1.

RÍMAC 08:00 – 16:30

UNIDAD VECINAL DEL RIMAC BLOCKS DEL 1 AL 64. CALLAO 08:00 – 17:00 AV ARGENTINA 1627-1641 TORRE 1, AV ARGENTINA 1653 TORRE 2, URB. INDUSTRIAL LA CHALACA AV. ARGENTINA CDRA 17, AV. ALFREDO PALACIOS CDRA 7, OV CENTENARIO CRUCE AV ARGENTINA Y AV GAMBETTA S/N (CAMARA), URB. CENTENARIO MZ A, AV. ARGENTINA CDRA 16, AV ARGENTINA 1627-1641, AV. CENTENARIO 125 (REPSOL).

COMAS 09:00 – 17:30

URB. CHACRA CERRO AV. TAMBO RIO LT. 19-A, LOTE 8, M Y - L 1 SUB LOTE 1-A, CALLE M. PARADO DE BELLIDO 28023, LT. 11, LT. 21-C, MZ D LT. 68, 68-A, MZ Y LT. 1, AV TAMBO RIO SUB LT 17-C, MZ D LT. 69, 70-A, 72-A.

SÁBADO 21-08-2021

MAGDALENA 09:00 – 16:00

JR. TRUJILLO CDRA 1, 2, JR. LORENZO ROKOVICH CDRA 1, JR. JUSTO VIGIL CDRA 2, AV. SANCHEZ CARRION CDRA 2.

LOS OLIVOS 08:00 – 18:00

URB. SANTA LUISA, AV. SANTA ELVIRA CDRA 62, 63, AV. SAN FERNANDO CDRA 1, 2, MZ D2, CALLE SAN ERNESTO CDRA 63, AV. SAN HERNAN CDRA 1, 2, 3, 4, CALLE SAN HECTOR CDRA 1, 2, MZ 2A, 2C,2D, 2E, 2H, 2F.

SANTA ROSA DE QUIVES 10:00 – 18:30

CONDOMINIO PAY PAY YANGAS LT 4, 12, 13, 14, 15, CARRETERA CANTA KM. 54.5 YANGAS PAYPAY MZ D, CALLE PAYPAY ALTO CARRETERA A CANTA, CARRETERA CANTA KM 55, KM 55.5, FUNDO EL TRONQUITO II-YANGAS, MZ.G LT.7 FUNDO PAY PAY YANGAS, KM 54.800 LOTE 4, MZ P LT 8 SANTA ROSA DE QUIVES, M 530E - L 05 C.P. LETICIA - YANGAS PAY PAY BAJO, MZ E LT 6 KM 55 CARR YANGAS PAY PAY, CARRETERA CANTA KM 55.22 YANGAS, KW 55 - YANGAS HUAYABO MANZANO, AV SAN MARCELO 546 URB. PAY PAY BAJO – YANGAS, EL RECODO CAMPIN KM.55 YANGAS, AV SAN MARCELO 4 C.P. YANGAS - PAY PAY, KM 54.98 SECTOR PAY PAY BAJO, AV SAN MARCELO M D - L 08 PAY PAY – YANGAS, AV SAN MARCELO PARCELO 8 SUB LOTE 01, 16, A.H. HUANCAYO ALTO YANGAS MZ A LT. 3, 7, 16, MZ B LT 1, 2, 3, 5, ASOC. POBLADORES VISTA ALEGRE MZ A LT. 7, MZ B LT. 5, MZ C LT. 2, CALLE PEDRO HURTADO KM 55 YANGAS, AV KM 56 CARRETERA A CANTA ALTOS DE HUANCAYO, YANGAS, AV EL CEMENTERIO M M - L 5 C.P. YANGAS KM.55.5, MZ D LT 2 AH VISTA ALEGRE YANGAS, CALLE TROCHA CARROZABLE M B - L 05 A.H. HUANCAYO ALTO - SANTA ROSA DE QUIVES, KM 56. FUNDO ALTOS DE HAUNCAYO VALLE DE YANGAS, M M - L 02 C.P. YANGAS KM 55.5 CARRETERA LIMA CANTA, MZ.C LT.4) FUNDO PAMPAY ALTO, CAMINO CARROZABLE M A - L 03 KM 55,5 ASOC. DE POBLADORES DE VISTA ALEGRE SCT YANGAS, CARRETERA CANTA-YANGAS MZ A, B, C, D, L, LL, YANGAS PEÑA GRANDE KM 5, CARRETERA CANTA KM. 55.5 A TRES LOTES DE LA COMISARIA DE YANGAS, AV. SAN MARCELO CP. YANGAS MZ 15 LT 1, KM 56 - L VALLE DE YANGAS, AV SAN MARCELO M 16 - L 2 C.P. SANTA ROSA YANGAS, CR CANTA LETICIA KM 55, KM 56 SANTA ROSA DE QUIVES, PLAZA DE ARMAS DE YANGAS KM 56, AV SAN MARCELO KM 56 CARRETERA LIMA CANTA A.H. VALLE YANGAS, JR SECTOR HUANCAYO ALTO M SECTOR HUANCAYO ALTO LT. 3, CA PEDRO HURTADO M D - L 01 C.P. YANGAS, AV SAN MARCELO M B - L 03-A C.P. YANGAS, SC HUERTA VIEJA MZ B LT 6, 7, 9, FUNDO MAGDALENA ALTO MZ A LT. 11,17, FUNDO MARIQUITA HACIENDA, FUNDO BENDITA MAGDALENA, M B - L 5, 15, M C - L 2, M A - L 08, 15, AV PREDIO RURAL PAMPA GRANDE-LAGUNA, MZ A1 LT 03 STO TORIBIO DE PUCARA, LT. 46, LT. 08, HUERTA VIEJA KM 58.100, CR LIMA-CANTA KM 59 KM 59 ASOC. POBLADORES UNIDOS SANTO TORIBIO DE PUCARA, MZ A-2 LT 5, 7 STO TORIBIO DE PUCARA, HUERTA VIEJA 58 1/2 VIA A CANTA, SANTO TORIBIO DE PUCARA MZ B, C, D, E, F, KM 59.5, SANTA ROSA DE QUIVES KM 5 Mz. C LT 3, ALCAPAROSA 0 Depto 0, CR CARRETERA LIMA A CANTA KM 59.7 C.P. CHECTA-PUCARA, BARRIO CHECTA - L 1 FUNDO PEDACITO DE CIELO, CARRETERA A CANTA KM. 60,5 FUNDO CHECTA, CR LIMA A CANTA KM. 60.5 M . - L 7A C.P. CHECTA, LOTES 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 LARANCOCHA STA. ROSA DE QUIVES, LA HUERTA LT 4 A, HUERTA CHICA Y HUERTA GRANDE PUCARA LARANCOCHA, FUNDO LARANCOCHA- HIERBA BUENA LT O SCT YANGA, M D - L 1A C.P. EL OLIVAR, CENTRO POBLADO LA CABAÑA MZ A, B, C,

LA PUNTA 08:00 – 18:00

CALLE JUAN FANNING 72, 80, CONDOMINIO RESIDENCIAL LA PUNTA AV. BOLOGNESI 13, 15, 23, 27, JR. GAMARRA 21, MALECON PARDO CDRA 1, 3, 4, AV. BOLOGNESI ESQ. MALECON PARDO, PARQUE DOS DE MAYO 20, PJE. DOS DE MAYO 199, AV GRAU 02, 09, MALECON PARDO 4-A, 4-C, 4-D, MALECON PARDO S/N MD 1, 1A, 2,

DOMINGO 22-08-2021

CALLAO 09:00 – 18:00

JIRÓN LORETO CUADRA 3 Y 4.