PJ desestimó pedido de fiscal Pérez para acceder a información de celulares de expresidente Alan García

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, declaró improcedente el pedido del fiscal José Domingo Pérez de acceder a la información de celulares del expresidente Alan García, entre otros, porque se pretende obtener información que forma parte de la vida privada de una persona fallecida.

“Declarar IMPROCEDENTE el requerimiento formulado por el Primer Despacho del Equipo Especial en mérito del cual requiere la medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos en la modalidad de intervención al derecho a la intimidad; en la investigación formalizada contra Luis José Nava Guibert y otros por la presunta comisión del delito de colusión agravada y otros en agravio del Estado”, se lee en la resolución.

El documento indica también que no se han presentado elementos de convicción que corroboren el pedido del fiscal, pues las presuntas declaraciones del ex vicepresidente de Petroperú Miguel Atala, sobre llamadas antes de realizar pagos se puede obtener por otros medios, y estas no hacen referencia de que Alan García sea líder de una organización criminal, informa RPP.

Se suma el hecho que, pese haber transcurrido más de 2 años desde inicio de investigación preparatoria, no existen nuevas pruebas que corroboren el pedido fiscal. Por dichos fundamentos, entre otros, como el de no haberse acreditado la necesidad de la medida solicitada, es que el pedido de Intervención a la intimidad personal de Alan García es declarada Improcedente.