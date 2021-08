Regidores de MML proponen carné de vacunación para acceder a locales

Carlos Ángeles y Víctor Aguilar plantean obligatoriedad de documento para ingresar a negocios como bares, restaurantes y otros para reducir impacto de una tercera ola COVID-19. Foto: medios digitales.

Dos regidores de la Municipalidad de Lima plantearon que se implemente un carné de vacunación contra la COVID-19 para acceder a algunos establecimientos en la ciudad e incentivar a que la gente se inocule.

La iniciativa de los regidores Carlos Ángeles y Víctor Aguilar aún debe pasar por la Comisión de Asuntos Legales del Concejo antes de debatirse en el Pleno y se pueda votar su aprobación.

Según dijo Aguilar a RPP, se busca que las personas demuestren que al menos han recibido una de las dosis contra la COVID-19 al ingresar a bares, restaurantes y otros para reducir el impacto de la pandemia.

NO IMPONER, SINO PROTEGER

“Lo que se propone es que las personas que están consideradas dentro del padrón de vacunación tengan la obligatoriedad (...) Esta iniciativa viene de la mano con el esfuerzo para apoyar el proceso de vacunación”.

El regidor aclaró que no se trata de imponer la vacuna, pero quienes decidan no aplicarse la inoculación no pueden ir en contra de aquellos que busquen espacios donde “se puedan sentir más seguros”.

Desde un punto de vista legal indicó que por la pandemia ya se han restringido algunos derechos respecto del desplazamiento y que la Constitución garantiza el derecho a la vida, línea que sigue esta propuesta.

La iniciativa contribuiría a la reactivación total de diversos negocios, pues les permitiría recibir mayor cantidad de aforo. Incluso estos podrían colaborar con la fiscalización, dijo.