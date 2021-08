Dinámicos del Centro: tras ser incluido en el caso, Cerrón denuncia "persecución" en su contra

Vladimir Cerrón se pronunció en sus redes sociales luego que la Fiscalía dispusiera que la investigación contra Los Dinámicos del Centro se lleve a cabo en Lima. Asimismo, dijo que existe una "persecución" en su contra, tras ser incluido en el caso, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y contra la tranquilidad pública.

También, el Secretario General de Perú Libre, señala que existe una voluntad de invertir las reglas del Ministerio Público. Y destaca que el Poder Judicial rechazó, por medio de la jueza Judy Baldeón, dictar prisión preventiva contra los involucrados del caso.

“Persecución más clara que el agua. Informe de DIRANDRO dice que no hay nada relevante en las escuchas. La juez dice que no procede prisión preventiva. Lima dice que no es relevante. Viene presión mediática e invierte reglas fiscales. ¿Es la forma de administrar justicia?”, escribió en Twitter.

En la víspera, el Fiscal Superior, Omar Tello, dispuso que las investigaciones que involucran a 20 funcionarios del Gobierno Regional de Junín, sea trasladado a la capital y que todo quedará a cargo de la fiscal Vanessa Milagros Díaz Ramos, informa El Popular.