MML no dará permisos para cierres de campaña en espacios públicos, señala Muñoz

Alcalde de Lima aseguró que responsabilidad de mantener el orden en concentraciones es competencia directa de la PNP. "Es importante que tenga la determinación clara".



La Municipalidad de Lima no dará permisos para la realización de cierres de campaña en espacios públicos, advirtió el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

"No se han pedido y nosotros hemos dicho que no vamos a dar ningún permiso para uso de los espacios públicos porque no es dable que en estos momentos se den este tipo de concentraciones o manifestaciones", expresó el burgomaestre a medios locales.

Sobre las grandes concentraciones en actividades tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, indicó que que "la responsabilidad del orden público directo le corresponde a la Policía Nacional".

"El serenazgo es una fuerza civil que coadyuva a eso, si nosotros no tenemos la clara decisión de la Policía para intervenir, no vamos a tener éxito del caso, por eso es importante que tenga la determinación clara", puntualizó.